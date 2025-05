L’Equipe Nationale féminine du Sénégal s’est qualifiée pour la finale du Tournoi UFOA/A 2025 en venant à bout du Liberia (1-0). Longtemps sans vraies solutions, les Lionnes s’en sont remises au cinquième but d’Hapsatou Malado Diallo dans la compétition. Elles retrouveront, samedi, la Sierra Leone pour conserver leur titre.

Laborieuses mais victorieuses. Pourtant avec une équipe type, les Lionnes ont souffert avant de décrocher leur qualification pour la finale du Tournoi UFOA/A 2025. Face au Liberia, auteur d’une belle phase de groupes, et une bonne défense, les filles de Mame Moussa Cissé ont peiné avant de finalement faire craquer leurs adversaires. Un penalty provoqué par Awa Casset et transformé par Hapsatou Malado leur a permis de l’emporter et d’obtenir le droit d’aller défendre leur titre samedi contre la Sierra Leone, bourreau du Mali dans l’autre demi-finale (1-0).

Malado encore à la rescousse

C’était un peu le même scénario que lors du dernier match de poule contre la Sierra Leone (1-1), face à une équipe décidée à sa chance à fond, mais qui a progressivement été dominée, d’abord collectivement et techniquement, puis physiquement à force de défendre. Mais malgré une Malado Diallo et une Haby Baldé qui ont fait des différences sur leurs côtés, les Lionnes n’ont pas réussi à cadrer un tir dans une première période peu passionnante. Seuls les deux tentatives de Baldé, dont une sur coup-franc (37e, 45e), ont emmené un semblant de danger.

À force de pousser, les partenaires de Meta Camara, qui ont quand même bien failli se faire surprendre en début de seconde période (48e), ont fini par faire craquer la défense adverse. Touchée dans la surface, Ndeye Awa Casset a obtenu un penalty logique qui ne devait pas être le premier du Sénégal dans ce match puisque Malado Diallo aurait déjà dû en obtenir après un peu plus d’une demi-heure de jeu (32e). La joueuse de Galatasaray ne s’est pas loupée face à la gardienne libérienne Pratt (69e) et a marqué son cinquième but depuis le début du Tournoi. Marie Ndiaye a raté le but du break à deux reprises (83e, 89e). Mais c’est finalement sans conséquence.

