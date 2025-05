Le PSV Eindhoven et le Real Betis sont sur le point de finaliser le transfert de Nobel Mendy. Le jeune défenseur sénégalais va s’engager pour cinq ans avec le champion des Pays-Bas.

Comme relayé en fin de semaine dernière, le PSV Eindhoven a fait de Nobel Mendy l’une de ses priorités estivales. Et le champion des Pays-Bas est tout proche de toucher au but dans ce dossier. D’après les médias espagnols mais aussi le quotidien français L’Equipe, la formation entraînée par Peter Bosz a trouvé un accord avec le Real Betis pour la signature du jeune défenseur sénégalais de 20 ans.

Arrivé en Andalousie il y a deux saisons en provenance du Paris FC, Mendy va quitter les Verdiblancos et s’engager pour cinq ans avec le PSV. Un transfert à hauteur de 4,2 M€ (plus 20 % à la revente) est évoqué. Joueur de la réserve du Betis jusque-là, Mendy a fait six apparitions avec l’équipe première. Il est resté sur le banc ce mercredi lors de la finale de Ligue Conférence contre Chelsea (défaite 4-1).

wiwsport.com