Champion des Pays-Bas, le PSV Eindhoven est bien déterminé à se renforcer lors du mercato estival. Le club néerlandais avance déjà ses pions et a coché le nom de Nobel Mendy, jeune défenseur sénégalais du Real Betis.

Au PSV Eindhoven, la fin de saison a été glorieuse. Reléguée à neuf points de l’Ajax Amsterdam à cinq journées de la fin, la formation entraînée par Peter Bosz a réussi à tout renverser et finir championne des Pays-Bas pour la 26e fois de son histoire. Et les Fermiers ne comptent pas en rester là. Qualifiés directement pour la prochaine phase de ligue de Ligue des Champions, le PSV et ses dirigeants préparent déjà un mercato estival qui sera plus ciblé : renforcer leur secteur défensif.

Comme c’est souvent le cas, la direction sportive des Rouge et Blanc devrait continuer à parier sur de jeunes talents à fort potentiel. Et dans cette optique, le profil du jeune défenseur sénégalais du Real Betis, Nobel Mendy, a tapé dans l’œil du PSV Eindhoven. Au cœur d’une fin de saison prodigieuse pour les pensionnaires du Stade Benito Villamarín, Mendy, sans beaucoup jouer, a quand même eu un rôle clé, notamment dans la qualification pour la finale de Ligue Conférence.

Des contacts avec le Real Betis

À chaque fois que son entraîneur Manuel Pellegrini a besoin de lui pour dépanner, le natif de Guédiawaye a su répondre présent comme Fiorentina. Bien que parfois miné par les blessures, il a fait cinq apparitions avec l’équipe première et treize avec la réserve cette saison. Et selon les informations du quotidien néerlandais Eindhovens Dagblad, de premiers contacts ont été établis ces derniers jours entre le PSV Eindhoven et le Real Betis au sujet du jeune joueur de 20 ans.

Arrivé du Paris Football Club il y a deux ans et considéré comme l’un des grands espoirs du football sénégalais, Nobel Mendy est sous contrat avec le Betis jusqu’en 2027, un engagement signé il y a quasiment un an après que le club andalou ait levé son option d’achat. Alors que des clubs belges, comme le Royal Antwerp, sont aussi dans les rangs, il faudra beaucoup d’efforts aux Verdiblancos pour le retenir cet été. De ce fait, ces derniers évaluent le Sénégalais à hauteur de 5 millions d’euros.

PSV wil snel en grondig investeren in meerdere verdedigers: meerdere transfers lonken. Zo moet de 20-jarige Nobel Mendy van Real Betis een belangrijke versterking worden. Lees hier meer: https://t.co/7KrdvSLPeX https://t.co/7KrdvSLPeX — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 25, 2025

