Le talent n’a pas d’âge. Cet adage tient tout son sens avec Idrissa Gana Gueye. À 35 ans, le milieu de terrain sénégalais, joueur le plus capé de l’histoire de l’Equipe Nationale (115 sélections), sort d’une saison absolument remarquable. Indiscutable pour Sean Dyche puis pour David Moyes, l’ancien de Diambars, élu meilleur joueur d’Everton cette saison, a disputé pas moins de 40 matchs de faute facture.

Et si les supporters des Toffees s’inquiétaient pour son avenir depuis quelques semaines, ces derniers devraient bientôt être fixés avec probablement une bonne nouvelle. En effet, Gana, en fin de contrat cet été et en discussions avec Everton depuis plusieurs semaines, se rapproche d’une prolongation et devrait poursuivre l’aventure sous le maillot bleu au moins pour deux saisons supplémentaires.

Everton are advancing in talks with Idrissa Gana-Gueye to extend his stay on Merseyside. The 35 year old is keen to stay at the Toffees with both parties working towards an agreement 🔵 pic.twitter.com/fOMRChLxoS

