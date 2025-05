Alors qu’il devrait prolonger son contrat avec Everton, Idrissa Gana Gueye a été élu joueur de la saison des Toffees en raflant deux trophées.

🏆 2024/25 Men's Player of the Season winner… Idrissa Gana Gueye! pic.twitter.com/u1LOJONPxD — Everton (@Everton) May 29, 2025

Quelques jours après la fin de la saison en Premier League, voilà deux belles récompenses pour Idrissa Gueye. Ce jeudi, le milieu de terrain sénégalais a été élu meilleur joueur de la saison d’Everton par les fans et les coéquipiers. Du haut de ses 35 ans, Gana a réalisé une saison éblouissante dans tous les côtés avec 40 matchs et 3 buts toutes compétitions confondues.

« Un grand merci aux supporters et à mes coéquipiers. Je suis très fier de faire partie de cette équipe et j’espère qu’elle obtiendra ce qu’elle mérite à l’avenir : jouer dans le top 5, jouer en Europe et remporter des trophées », a réagi l’ancien de Diambars. En fin de contrat et lorgné par plusieurs clubs, Idrissa Gueye devrait poursuivre l’aventure à Everton en prolongeant.

🏆🏆 2024/25 Men's Players' Player of the Season winner… Idrissa Gana Gueye! pic.twitter.com/xjRxpZuDOi — Everton (@Everton) May 29, 2025

wiwsport.com