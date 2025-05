Coup dur pour les Boys in Green. Seamus Coleman, leur capitaine emblématique, est contraint de déclarer forfait pour la prochaine trêve internationale, notamment pour le match amical qui opposera la sélection irlandaise à l’Equipe Nationale du Sénégal, vendredi 6 juin à l’Aviva Stadium de Dublin (18h45 GMT). Le latéral droit de 36 ans, partenaire d’Idrissa Gueye à Everton, s’est blessé à la cuisse et sort de la liste d’Heimir Hallgrimsson.

Coleman, 73 sélections, n’a plus porté le trèfle irlandais depuis septembre 2024 et une défaite en Ligue des Nations contre l’Angleterre (0-2). Très souvent miné par les blessures, il n’aura fait que six apparitions avec Everton cette saison. Mais il ne sera pas le seul absent. Le milieu d’Ipswich Sammie Szmodics (29 ans) ne pourra pas non plus tenir sa place face aux Lions et au Luxembourg. Il revient à peine d’une opération à la cheville.

La liste des l’Irlande pour Sénégal et Luxembourg

Gardiens : Caoimhin Kelleher (Liverpool), Max O’Leary (Bristol City), Josh Keeley (Tottenham).

Défenseurs : Matt Doherty (Wolves), Nathan Collins (Brentford), Dara O’Shea (Ipswich Town), Jake O’Brien (Everton), Andrew Omobamidele (Nottingham Forest), Liam Scales (Celtic), Robbie Brady (Preston)

Milieux de terrain : Jason Knight (Bristol City), Killian Phillips (St Mirren), Will Smallbone (Southampton), Jack Taylor (Ipswich), John Joe Patrick Finn (Reims), Andrew Moran (Brighton).

Attaquants : Troy Parrott (AZ Alkmaar), Evan Ferguson (Brighton), Adam Idah (Celtic), Kasey McAteer (Leicester City), Festy Ebosele (Istanbul Basaksehir), Ryan Manning (Southampton)

MNT SQUAD CONFIRMED 🇮🇪

Seamus Coleman and Sammie Szmodics have withdrawn from the squad through injury 🔁

Andrew Moran comes into the squad to face Senegal and Luxembourg with the squad set to report on Sunday, June 1 👏

06/06 | 🇮🇪🆚🇸🇳

10/06 | 🇱🇺🆚🇮🇪 pic.twitter.com/SEtx7JGYvR

