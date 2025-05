Alors que Builders FC rêvait d’écrire l’une des plus belles pages de son histoire, une affaire de fraude sur l’identité d’un joueur a mis fin à son épopée en Coupe du Sénégal. Disqualifié sur tapis vert après une évocation du Jaraaf, le club de National 1 cède sa place en finale à l’institution de la Médina. Résultat ? une affiche Jaraaf – Génération Foot, alléchante sportivement, mais qui soulève aussi des interrogations sur les coulisses de cette décision.

L’histoire aurait pu être belle. Celle d’un club modeste, Builders FC, pensionnaire de National 1 et en lutte pour son maintien en championnat, parvenant jusqu’en finale de la prestigieuse Coupe du Sénégal. Un parcours héroïque, marqué par des victoires contre l’AS Bambey, l’ASFA, l’AJEL de Rufisque, puis un succès retentissant aux tirs au but (2-2, 5-3 tab) face au Jaraaf, club le plus titré de l’épreuve. Mais le rêve a viré au cauchemar pour les Rufisquois, rattrapés par une affaire administrative qui a changé le cours de leur saison.

À la suite d’une évocation déposée par le Jaraaf, la Commission de discipline de la FSF a ouvert une enquête sur l’éligibilité du joueur Cyprien Thiombane. Après consultation du fichier FIFA CONNECT, les membres de la commission ont constaté l’existence de trois licences enregistrées sous deux identités différentes, dont l’une mentionne une naissance en 2002, l’autre en 2005. Une fraude sur l’identité qui a permis au joueur de prendre part à des compétitions de catégorie inférieure, faussant ainsi les règles de participation.

La sanction est lourde. En effet, une victoire par pénalité (2-0) accordée à l’ASC Jaraaf, la suspension de six matchs pour le joueur (dont trois fermes), une amende de 100 000 F CFA pour Builders FC et le remboursement des frais d’évocation. La conséquence directe de cette décision, c’est la disqualification du club de Patte d’Oie et la qualification du Jaraaf en finale. Ce sera donc une affiche 100 % Ligue 1 entre l’ASC Jaraaf et Génération Foot, une première depuis 2023, année où le Jaraaf avait battu le Stade de Mbour en finale (2-1). La 22ᵉ finale de Coupe du Sénégal pour le club de la Médina, recordman de titres (16), tandis que Génération Foot visera son 3ᵉ sacre après 2015 et 2018.

Mais cette décision soulève des questions. Sans remettre en cause la légalité du verdict, cette finale semble cocher toutes les cases idéales pour la fédération sénégalaise de Football. Deux clubs bien structurés, disposant de moyens, de visibilité et capables de représenter le Sénégal en compétitions africaines. Car l’an passé, Mbour Petite Côte, national 1 pourtant vainqueur de la Coupe, avait déclaré forfait pour la Coupe CAF faute de budget, obligeant la FSF à repêcher l’équipe classée deuxième à l’issue du championnat de Ligue 1, le… Jaraaf. Alors oui, sportivement, cette affiche promet un grand spectacle. Mais peut-on ignorer que ce scénario « parfait » arrive après une disqualification qui arrange beaucoup de monde ? Cette question, au-delà des textes appliqués, mérite d’être posée.

wiwsport.com