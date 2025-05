Alors que la Commission de Discipline de la Fédération Sénégalaise de Football a enfin rendu le verdict sur l’affaire qui opposait le Jaraaf de Dakar au Builders FC, déclarant les vice-champions du Sénégal comme vainqueur sur tapis vert, le club de la Patte-d’oie n’entend pas s’arrêter là. Le BFC crie au complot et promet de mener la bataille avec tous les moyens à sa disposition.

Après plusieurs jours, le verdict de la Commission de Discipline de la FSF concernant le contentieux entre le Jaraaf et le Builders FC a été rendu et a disqualifié la formation de la Patte-d’oie au profit des Vert et Blanc. Une décision qui ne passe pas auprès du club de National 1 qui crie au complot et pointe du doigt « les dysfonctionnements internes de la FSF, les pressions occultes et les manœuvres inacceptables qui entachent ce dossier ».

« Nous dénonçons un véritable complot, ourdi au sommet de la fédération, dans un contexte où les plus hautes autorités de l’État promeuvent des valeurs de justice, d’équité et de transparence à travers le concept du “Jub Jubbal Jubbanti », peut-on lire via le communiqué du Builders FC.

Pour rappel, au centre du litige, l’irrégularité du joueur Cyprien Thiombane, aligné par Builders FC. Après analyse du fichier central FIFA CONNECT, les membres de la commission ont constaté l’existence de plusieurs licences contradictoires au nom d’un même joueur, enregistrées sous deux identités différentes, l’une mentionnant une naissance en 2002, l’autre en 2005.

Il faut dire que nous vivons un flou total jusqu’à présent quant à l’affiche de la finale de Coupe du Sénégal 2025 si l’on en croit la position de Buildersd FC. Pour l’heure, seule Génération Foot est la finaliste certaine, en attendant le dénouement de cette affaire entre le Jaraaf et le Builders FC.

Le Jaraaf se retrouve dans un tel scénario pour la deuxième fois de suite en deux saisons, après l’épisode sombre de l’exercice 2023-2024 en championnat contre le Stade de Mbour et qui a été déterminant dans la descente en Ligue 2 du club mbourois. Affaire à suivre !

wiwsport.com