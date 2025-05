Le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé sa liste de 26 Lions en vue des deux matchs amicaux contre l’Irlande et l’Angleterre. Deux adversaires pour préparer les prochaines échéances internationales, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Lors de la conférence de presse de publication de liste, ce mardi, Pape Thiaw est revenu sur l’importance des matchs amicaux prévus contre l’Irlande le 6 juin 2025 à Dublin et l’Angleterre le 10 juin 2025 à Nottingham. Ces deux rencontres face à des adversaires européens de renom sont perçues par le technicien sénégalais comme des opportunités cruciales pour préparer son équipe, corriger ses lacunes et évaluer sa propre progression en tant que coach.

La qualification au Mondial en ligne de mire

Nommé sélectionneur des Lions en décembre 2024 après un intérim réussi, Pape Thiaw a une mission claire : qualifier le Sénégal pour la Coupe du Monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Actuellement deuxième du groupe B des éliminatoires avec 12 points, derrière la RD Congo (13 points), le Sénégal doit enchaîner les performances solides pour sécuriser sa place. Les matchs amicaux contre l’Irlande et l’Angleterre s’inscrivent dans cette dynamique de préparation intensive.

Ces affrontements face à des équipes au style de jeu varié et de haut niveau permettront aux Lions de se mesurer à des adversaires qui exigent discipline tactique, intensité physique et adaptabilité. L’Irlande, connue pour son jeu direct et son engagement, et l’Angleterre, avec sa puissance offensive et son effectif de classe mondiale, offriront des défis complémentaires pour préparer les Lions aux prochaines échéances des éliminatoires, notamment les matchs retour cruciaux prévus en septembre 2025 contre le Soudan et la RD Congo.

Corriger les manquements dans le jeu des Lions

Les récents matchs des éliminatoires, notamment le nul (0-0) contre le Soudan et la victoire (2-0) contre le Togo en mars 2025, ont révélé des lacunes dans le jeu sénégalais, particulièrement en termes d’efficacité offensive. Malgré une domination dans la possession et de nombreuses occasions créées, les Lions ont parfois manqué de réalisme devant le but, un problème exacerbé par l’absence de joueurs clés comme Iliman Ndiaye lors du match contre le Soudan.

Les matchs contre l’Irlande et l’Angleterre offriront à Thiaw l’occasion de travailler sur l’animation offensive et la finition, deux aspects perfectibles du jeu des Lions. Le sélectionneur, connu pour son style de jeu offensif, devrait profiter de ces rencontres pour « tester de nouvelles combinaisons et ajuster ses choix tactiques », comme il l’a rappelé en conférence de presse.

Une opportunité pour Pape Thiaw de jauger sa progression

Face à des équipes européennes de premier plan, Thiaw aura l’opportunité de tester sa capacité à imposer sa philosophie de jeu. Les choix tactiques, la gestion des cadres comme Kalidou Koulibaly ou Idrissa Gana Gueye, et l’intégration des jeunes talents seront scrutés de près. Ces matchs amicaux permettront également d’évaluer sa gestion des ressources humaines, notamment après la surprise de l’absence de Sadio Mané dans la liste pour ces rencontres, une décision qui a suscité des débats auprès du public.

Un double objectif, Mondial 2026 et CAN 2025

Au-delà des éliminatoires de la Coupe du Monde, ces matchs amicaux s’inscrivent dans une préparation plus large pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc, où le Sénégal, champion d’Afrique 2022, sera attendu comme l’un des favoris. Thiaw doit jongler entre l’objectif immédiat de qualification pour le Mondial et la construction d’un collectif compétitif pour la CAN.

Les confrontations face à l’Irlande et l’Angleterre, avec leurs styles de jeu distincts, offriront un terrain d’expérimentation idéal pour affiner les automatismes et renforcer la cohésion d’équipe.

