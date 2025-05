Quelques jours après avoir été convoqué par la Division des Investigations Criminelles (DIC) à la suite de son geste polémique lors d’un combat de MMA à Abidjan, Aldiouma Diallo alias Zarco a été entendu ce lundi 26 mai par la Commission Règlement et Discipline (CRD) du Comité National de Gestion de la Lutte (CNG).

Le lutteur de Grand-Yoff, silencieux à sa sortie de l’audition, n’a pas pipé mot devant la presse. C’est son manager, Ass Cissé, qui a pris la parole pour apporter des éclaircissements sur les raisons de la convocation de Zarco. Selon lui, deux points étaient à l’ordre du jour : « Le premier concerne la double signature. Zarco est sous contrat avec Albourakh Events pour un combat contre Sa Thiès, et il a également combattu en MMA avec l’organisation Eric Favre en Côte d’Ivoire. Cela est formellement interdit par les textes. Je n’étais même pas au courant qu’il allait combattre en MMA le 17. Il m’avait dit qu’il se rendait là-bas pour préparer son combat. C’est après que j’ai appris la nouvelle, et je lui ai rappelé ce que dit le règlement. »

Le second point porte sur l’image renvoyée par le lutteur lors de l’événement en Côte d’Ivoire, où il a brandi une arme blanche en direction de son adversaire nigérian, un geste qui a fait le tour des réseaux sociaux et provoqué un tollé général : « Zarco est un ambassadeur du Sénégal. Ce geste a choqué, et c’est normal que le CNG cherche à comprendre. » Sur d’éventuelles sanctions, Ass Cissé se veut rassurant : « À ce jour, rien n’est encore décidé. Le CNG ne s’est pas encore prononcé officiellement. Ce qui se dit sur les réseaux, ce sont des rumeurs. »

Pour rappel, Zarco avait déjà présenté des excuses publiques via une vidéo diffusée avant sa convocation à la DIC. Reste maintenant à savoir quelle décision prendra le CNG dans les prochains jours.

