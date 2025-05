À l’issue de l’audition de Zarco ce lundi par la commission règlement et discipline du CNG, son manager Ass Cissé a révélé le contenu de l’entretien avant d’affirmer qu’aucune sanction ne pèse sur Zarco pour le moment.

Alors que beaucoup de rumeurs évoquent le retrait de la licence de Zarco par le CNG, son représentant Ass Cissé a apporté un démenti clair à ce propos ce lundi. Par ailleurs manager du Roi des Arènes Modou Lô, M, Cissé a fait savoir que le CNG avait convoqué Zarco pour lui signifier qu’il n’avait pas le droit de s’engager en MMA le 17 mai dernier alors qu’il est sous contrat en lutte avec frappe.

« Il a été entendu par rapport à sa participation au MMA. D’ailleurs Ada Fass a été également pour les mêmes raisons. Ils lui ont rappelé que les textes du CNG interdisent aux lutteurs sous contrats en lutte avec frappe de participer à d’autres activités sportives professionnelles. Zarco le sait car je lui en ai parlé et le CNG l’avait saisi avant qu’il n’aille en Côte d’Ivoire (…) Je tiens à préciser que sa licence n’a pas été retiré même si la rumeur a été véhiculée. Maintenant on attend de savoir la décision du CNG » a déclaré Ass Cissé.

L’agent du Volcan de Grand Yoff a souligné que l’incident contre Kabiru Adériran a également été évoquée lors de l’audition.

« On a parlé de ce qui s’est passé avec son adversaire. Zarco est un sportif sénégalais et donc un ambassadeur qui représente le Sénégal. Il est donc normal que ses moindres faits et gestes soient scrutés » a-t-il ajouté.

Wiwsport.com