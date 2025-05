Après deux saisons sans, Chelsea va retrouver la Ligue des Champions en 2025-2026. Toujours sans Nicolas Jackson, les Blues ont remporté le choc contre Nottingham Forest (0-1), ce dimanche, et terminent à la quatrième place.

Mission accomplie pour Chelsea. La formation d’Enzo Maresca va retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine après deux ans d’absence. Les Blues, privés de Nicolas Jackson – qui purgeait le deuxième de ses trois matchs de suspension depuis son expulsion contre Newcastle -, ont battu Nottingham Forest 1-0 lors de la dernière journée de Premier League, ce qui leur a assuré la quatrième place.

Lewi Colwill a inscrit l’unique but des Londoniens en début de seconde période (50e). Chelsea accompagne Liverpool, Arsenal, Manchester City, Newcastle et Tottenham, vainqueur de l’Europa League, en C1, alors qu’Aston Villa et Forest devront se contenter respectivement de l’Europa League et de la Ligue Conférence. Une C4 que Chelsea retrouvera mercredi soir avec la finale à Wroclaw contre le Real Betis.

wiwsport.com