Pour la première fois depuis 1935 ans, la Royale Union Saint-Gilloise est sacrée championne de Belgique. Les coéquipiers d’Ousseynou Niang ne devaient pas faire moins bien que le Club Bruges. Ils n’ont pas flanché en battant La Gantoise (3-1) pour couronner une saison fantastique.

90 years in the making. Number 12 is here. 🥹🏆 pic.twitter.com/wxr5803KoF — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) May 25, 2025

Après une fin de saison à suspense, la Belgique connaît enfin son champion. C’est la Royale Union Saint-Gilloise qui a remporté son douzième titre en s’imposant à domicile devant La Gantoise (3-1) pour devancer le Club Bruges, champion sortant et vainqueur de six des neuf derniers titres. Troisième lors de trois des quatre dernières saisons, l’USG, remontée dans l’élite à l’issue de la saison 2020-2021 de D2, a cette fois-ci coiffé Bruges au poteau et couronné une saison exceptionnelle sur tous les niveaux.

Avec un but d’avance sur le Club Brugge au coup d’envoi, l’Union Saint-Gilloise avait 90 minutes pour écrire l’histoire. Et le moins que l’on puisse dire est que ça a démarré sur les chapeaux de roue. Il n’a fallu que 10 minutes de jeu à Franjo Ivanovic pour mettre son équipe sur le chemin de la victoire et du titre. Mais les coéquipiers d’Ousseynou Niang, titulaire dans le couloir gauche, ont oublié d’enfoncer le clou et La Gantoise a profité d’un contre juste avant la mi-temps pour égaliser, via Andri Gudjohnsen.

La coupe été « Promise »

De quoi donner un sacré coup de froid sur le Parc Duden puisque au même moment le Club Brugge a égalisé contre l’Antwerp. Mais l’entraîneur Sébastien Pocognoli a trouvé les mots justes pour relancer ses hommes et il a surtout effectué le bon changement au bon moment. À la 58e minute de jeu, le coach saint-gillois a décidé de faire entrer Promise David à la place de Mohamed Fuseini et le Canadien, serial buteur de l’équipe (24 buts cette saison), a fait la différence en plantant un doublé en un quart d’heure sur le terrain.

La messe était dite et les Bruxellois ont pu savourer les dernières minutes de leur saison. Avec un bilan monstrueux de 28 points sur 30 en playoffs, l’Union est passée de la troisième à la première place pour décrocher un titre qui lui avait échappé de justesse ces trois dernières années et mettre fin à une longue disette de 90 ans. Une saison historique pour laquelle Niang aura eu un rôle primordial. L’ailier sénégalais de 23 ans, toujours aligné comme piston gauche, a disputé 41 matchs cette saison pour 3 buts et 4 passes décisives.

ILS L’ONT FAIT ! L’UNION EST CHAMPIONNE DE BELGIQUE ! 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/c3MIncgoWq — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) May 25, 2025

wiwsport.com