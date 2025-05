Grâce à un but de son attaquant sénégalais, Clermont a arraché son maintien en Ligue 2 malgré la défaite à Boulogne (2-1), ce dimanche.

Nettement vainqueur 3-1 à l’aller avec de buts d’Ousmane Diop et Famara Diédhiou, Clermont n’avait plus qu’à assurer à domicile pour sauver sa place en Ligue 2 face à Boulogne, 3e de National cette saison. Mais les Nordistes n’ont rien lâché et ont même marqué deux buts en seconde période pour remettre les deux équipes à égalité parfaite.

Mais comme lors du match aller, les Clermontois ont pu compter sur leurs sénégalais, notamment Famara Diédhiou. D’une reprise rageuse, l’attaquant sénégalais a réduit le score, ce qui permet aux Auvergnats de s’incliner 2-1 mais de garder leur place en Ligue 2 pour la saison prochaine pendant que Boulogne devra repartir en National 1.

⌚️ – C'est terminé au stade Gabriel-Montpied ! Grâce à un but de Famara les Clermontois se maintiennent en @Ligue2BKT !!! 🌋1⃣-2⃣⚪️ #CF63USBCO ⚪️ pic.twitter.com/9yfsRP7Tr6 — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) May 25, 2025

