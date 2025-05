En face à face ce samedi avec Liss Ndiago, Ada Fass a abordé l’enjeu de ce combat choc prévu le 19 juillet à l’arène nationale.

Battu lors de sa dernière sortie par Lac de Guiers, Ada Fass est au pied du mur. Le phénomène de Fass Benno doit impérativement rebondir contre son plus grand rival Liss Ndiago dans une confrontation indécise. Le protégé de Moustapha Gueye compte cependant réussir son challenge afin de marquer le coup.

« Vu l’importance de ce duel, je considère que c’est mon premier combat en lutte avec frappe. J’ai personnellement accepté de livrer ce combat même si on n’est pas au même niveau. J’ai battu Tapha Mbeur et lui a perdu devant Tapha Mbeur. À l’heure actuelle je devais affronter des lutteurs plus huppés mais c’est une occasion de me rectifier après mon faux pas lors du dernier combat (…)J’ai un parcours plus difficile que celui de Liss et je vais lui prouver que ce combat est capital pour moi ».

Wiwsport.com