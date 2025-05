Les Lionnes, reçues deux sur deux. Victorieuse de la Guinée jeudi dernier, les joueuses de l’Equipe Nationale féminine du Sénégal ont remis ça et disposé de la Gambie avec autorité (6-0), samedi après-midi. Les Sénégalaises, assurées de se qualifier pour les demi-finales, joueront un dernier match de poule contre la Sierra Leone, lundi.

Victoire tranquille pour Meta Camara et l’Equipe Nationale féminine du Sénégal. Pour leur second match du Tournoi de l’UFOA/A 2025, les joueuses de Mame Moussa Cissé se sont imposées avec la manière face à une fébrile équipe de la Gambie, au Stade Cheikha Ould Boïdiya (6-0). L’attaquante des Aigles de la Médina Ndeye Awa Casset a inscrit un doublé, tout comme Hapsatou Malado Diallo, autrice d’une excellente partie, alors que la capitaine du jour Meta Camara a également marqué. L’Equipe Nationale du Sénégal va désormais tenter de réaliser un sans faute en groupes contre la Sierra Leone, lundi soir (19h00 GMT).

Après un succès étriqué mais net jeudi contre la Guinée (2-1), les Lionnes ont davantage montré du sérieux et retrouvé de l’allant offensif samedi après-midi en terre mauritanienne. Face à une équipe de la Gambie limitée techniquement, elle qui venait pourtant de battre facilement la Sierra Leone (3-0), Hapsatou Malado Diallo a ouvert le score dès le début de la rencontre (3e). Puis Mama Diop a doublé la mise malgré une violente mésentente avec Wolimata Ndiaye (31e). Face à une arrière-garde gambienne en panique, la joueuse de Galatasaray s’est régalé en délivrant ensuite deux passes décisives à Ndeye Awa Casset (34e, 42e).

La bonne affaire Awa Casset

Il faut dire que l’attaquante des Aigles de la Médina revient de très loin. Celle qui a été écartée des terrains pendant de longs mois et cette terrible blessure subie lors des Jeux Africains en mai 2024 à Accra signe un retour fracassant avec les Lionnes en marquant ses deux premiers buts en sélection A. On le sait, il y a de la concurrence dans ce secteur offensif de l’équipe de Mame Moussa Cissé qui, on le rappelle, est privé de Mama Diop, Nguénar Ndiaye ou encore Korka Fall. Mais, surtout, n’en doutez pas : de bonnes performances d’Awa Casset, comme celle face à la Gambie, pourrait bien lui permettre d’accrocher le wagon de la CAN Féminine.

Casset n’a pas seulement marqué, elle a aussi réussi à délivrer une passe décisive. Car si les Gambiennes ont tenté d’exister en seconde période, Marie Diokh a inscrit le cinquième but sénégalais d’un magnifique plat du pied à l’entrée de la surface, sur un service donc de Casset (68e). Puis Malado Diallo s’est fait plaisir en fin de rencontre pour le 6-0 (78e). Deux buts et deux passes décisives, la numéro 17 aura bien mérité son nouveau titre de « Women of the Match« . Place désormais à la rencontre face à la Sierra Léone, dès ce lundi, pour réaliser le sans faute en phase de groupes et aborder tranquillement les demi-finales qui arriveront très vite.

