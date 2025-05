Bon départ pour l’Equipe Nationale du Sénégal. Opposées à la Guinée au Stade Cheikha-Ould-Boïdiya, les Lionnes se sont imposées assez facilement pour débuter idéalement leur Tournoi UFOA/A (2-1). Les joueuses de Mame Moussa Cissé défieront la Gambie dès ce samedi (16h00 GMT) et viseront un deuxième succès synonyme de demi-finale.

Les Lionnes démarrent le Tournoi UFOA/A de la meilleure des manières. Dans cette période charnière, avec la Coupe d’Afrique des Nations prévue au Maroc dans un peu plus d’un mois, les joueuses de Mame Moussa Cissé, privées de plusieurs cadres, ont dominé la Guinée sur le score de 2 buts à 1 au Stade Cheikha-Ould-Boïdiya (Nouakchott) pour lancer idéalement la défense de leur titre. Largement dominatrices mais toujours perfectibles, notamment au niveau de la finition, les Sénégalaises peuvent remercier Wolimata Ndiaye et Hapsatou Malado Diallo.

L’Equipe Nationale du Sénégal n’a pas franchement eu à forcer son talent, elle a assuré l’essentiel face à une équipe nettement inférieure. Sans Meta Camara et Bineta Korkel Seck, laissées sur le banc au coup d’envoi, et confrontées à de nombreuses absences de joueuses cadres (Mbayang Sow, Mareme Babou, Mama Diop, Nguénar Ndiaye, Awa Diakhaté), les Lionnes ont débuté leur rencontre dans l’immuable 4-3-3 de leur sélectionneur. Aissatou Fall et Wolimata Ndiaye ont été associées en défense centrale, et Maty Cissokho comme arrière gauche.

📋 Notre onze de départ contre la Guinée

⏰ Coup d’envoi : 19h00 pic.twitter.com/RPYkQGBnOo — FSF (@Fsfofficielle) May 22, 2025

Il n’y a pas eu vraiment match

Descendues appliquées, sérieuses et disciplinées, les Sénégalaises ont d’entrée affiché beaucoup de maîtrise face à un Syli National qui n’a pas refusé le jeu. Avec Safietou Sagna, brassard de capitaine et très présente dans la construction dans un entrejeu composé avec Fatoumata Dramé et Sadigatou Diallo, le Sénégal a poussé dès le début et débloqué rapidement la situation. Suite à une double frappe contrée par la défense, Wolimata, plus prompte que toutes, s’est faufilée dans une forêt de joueuses guinéennes pour pousser au fond un ballon aérien, de la tête (11e).

Créditée d’un grand match dans l’axe central, la joueuse de Thonon Evian Grand-Genève a bien failli délivrer une passe décisive à Pascaline Fofana Bassène. Mais sa partenaire attaquante, pensionnaire du Club Deportivo Argual, n’était pas vraiment dans un grand jour, voyant son tir finir sur la transversale, juste avant que cette reprise d’Anta Dembélé ne soit sauvée de justesse sur sa ligne par une défenseuse guinéenne (26e). Tandis que leurs adversaires n’ont presque jamais fait trembler Adji Ndiaye, les Lionnes ont longtemps loupé le but du break (32e, 41e, 44e, 45e).

Et Meta se mangea une boulette

Pour autant, les coéquipières d’Hapsatou Malado Diallo ont réussi à doubler la mise juste avant la pause. Idéalement lancée par Fatoumata Dramé, l’attaquante de Galatasaray n’a eu aucune difficulté à fermer son pied et battre la portière adverse (45e+2). La seconde période, en revanche, n’a pas été de franche réussite. Une fois n’est pas coutume, les Lionnes ont pas mal vendangé, et ont parfois joué avec beaucoup de facilité et ont laissé à la Guinée se procurer de quelques situations. Il a fallu la vigilance d’Adji Ndiaye pour que le Syli ne se remette pas dans la partie.

Ne pas remettre l’adversaire dans le match, c’était trop demander à Meta Camara. Entrée en cours de jeu, la défenseuse de Trabzonspor a eu du mal à contenir les attaquantes guinéennes, et pour ne rien arranger, elle s’est complètement endormie en voulant redonner à sa gardienne, permettant à la Guinée de réduire le score dans les arrêts de jeu. Une boulette qui ne devrait nullement pas être pour l’appétit de son sélectionneur Mame Moussa Cissé. Le prochain rendez-vous, samedi (16h00 GMT) face à la Gambie – victorieuse 3-0 de la Sierra Leone -, sera l’occasion de confirmer tout en rectifiant certains petits détails.



