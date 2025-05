L’ailier de 20 ans a prolongé son contrat avec le club asturien il y a quelques heures. Il est convoqué pour la première fois avec l’équipe première pour le déplacement à Tenerife, ce dimanche (16h30 GMT), dans le cadre de la 42e journée de LaLiga 2.

Le Real Oviedo se rend au Stade Heliodoro Rodríguez López ce dimanche après-midi (16h30 GMT) pour y défier Tenerife, dans le cadre de la 41e et avant-dernière journée du Championnat d’Espagne de D2. Une rencontre sans trop d’enjeux pour les Insulaires, déjà relégués en D3, mais capitale pour les Carbayones. Quatrième du classement, Oviedo peut encore accrocher la montée directe à deux journées de la fin.

Première pour Lamine Gueye

En plus de son importance, ce match pourrait bien signer une première. Samedi matin, l’entraîneur de la formation asturienne, Veljko Paunovic, a dévoilé son groupe et on y trouve un nouveau nom dans la ligne des attaquants : Lamine Gueye. Il s’agit de Mouhamed Lamine Gueye. L’ailier sénégalais de 20 ans bénéficie de sa première convocation en équipe première, un jour après avoir prolongé jusqu’en 2027.

« Je suis très content, ça fait longtemps que je rêvais d’être convoqué avec les pros, nous confie le natif de Khombole. Je m’entraîne avec l’équipe première depuis le début de la semaine. Je pense que ma prolongation de contrat a rendu cette convocation plus facile. C’est un accomplissement que d’être en dynamique de l’équipe première, ça me fera progresser, et je vais essayer de profiter de chaque instant avec les pros. »

Bajas Real Oviedo 💙💙💙 contra CD Tenerife Lemos lesión Fede viñas lesión y Ilyas chayra lesión ❌ vuelve Nacho Vidal tras cumplir sanción más los canteranos del Real Oviedo vetusta Miguel Narváez Marco Esteban Eze y Lamine Gueye ✅ pic.twitter.com/jYmp9aitBj — Ovetus20 (@ovetus2068871) May 24, 2025

