Pas de Ligue Europa pour le Rayo Vallecano. Les hommes d’Iñigo Pérez finissent la saison de LaLiga à la huitième place et devront passer par les barrages de Ligue Conférence pour retrouver l’Europe la saison prochaine. Au début de cette 38e et dernière journée, les partenaires de Pathé Ciss n’avaient pas leur destin en main pour accrocher le wagon de la C3.

Il fallait que le Celta Vigo, septième, perde des points sur la pelouse de Getafe et que le Rayo Vallecano en gagne plus contre Mallorca. Cela n’a pas été le cas puisque le club madrilène a concédé le nul à domicile (0-0), alors que le Celta a renversé son adversaire (2-1). Toujours est-il que c’est une belle saison pour le milieu de terrain sénégalais Pathé Ciss et ses partenaires.

⚡️¡¡¡ℂ𝕃𝔸𝕊𝕀𝔽𝕀ℂ𝔸𝔻𝕆𝕊 ℙ𝔸ℝ𝔸 𝔼𝕌ℝ𝕆ℙ𝔸!!! ⚡️ El sueño se hizo realidad. Un Rayo Vallecano histórico logra, en la temporada del Centenario del Club, con 52 puntos, la primera clasificación para la @Conf_League. Gracias a todos los que, desde el amor incondicional a… pic.twitter.com/AMyV2omXz4 — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) May 24, 2025

