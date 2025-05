Ancien lutteur et figure emblématique à Pikine, Jules Baldé s’est prononcé sur le derby Pikine – Parcelles assainies avec en ligne de mire le combat Eumeu Sène v Franc.

Fils de feu la légende Falaye Baldé et grand frère de Ama Baldé, Souleymane Baldé dit Jules Baldé est incontournable à Pikine quand il s’agit de la lutte. Ancien lutteur et aujourd’hui reconverti en entraîneur, Jules Baldé maîtrise à la perfection le sport de chez nous.

Interrogé sur le choc à venir entre Eumeu Séne et Franc, Jules a logiquement penché pour une victoire du Pikinois soulignant qu’il était un meilleur lutteur que le « Ndiago Or ». Cependant même si depuis un certain temps le derby Pikine – Parcelles va à l’avantage des parcellois, pour le frère de Ama Baldé, cela ne signifie guère que la bande à Modou Lô est meilleure.

« Ce sera un beau combat car Franc a longtemps voulu croiser Eumeu. Certes les lutteurs des Parcelles assainies ont une ascendance sur ceux de Pikine mais ils ne sont pas meilleurs. Parfois la lutte est bizarre et on ne comprend pas trop mais c’est comme ça (…) Eumeu Séne est un champion d’Afrique qui a dignement représenté son pays et c’est un très grand technicien. Quand on parle de lutte pure on parle forcément de Pikine » a-til assuré dans Lamb Sénégal à l’occasion du gala organisée en l’honneur de feu Falaye Baldé.

Wiwsport.com