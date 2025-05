Au mois de septembre, le Sénégal sera en déplacement à Kinshasa, chez le leader du groupe B, pour affronter la RD Congo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Un match aux allures de finale pour les équipes de tête qui se disputent la première place du groupe. Interrogé sur cette rencontre très attendue, Souleymane Diawara a donné les clés de ce choc décisif.

Le groupe B est l’un des plus serrés de ces éliminatoires. Avec la RD Congo en tête (13 points), le Sénégal juste derrière (12 points) et le Soudan également à 12 points, tout se jouera probablement lors de la prochaine fenêtre internationale. Et c’est à Kinshasa, dans une ambiance qui s’annonce bouillante, que les Lions seront soumis à un véritable test de caractère. La prudence est de mise face à une sélection congolaise en pleine confiance, notamment après ses victoires contre la Mauritanie (2-0) et le Soudan du Sud (1-0) en mars. Des succès qui lui ont permis de s’installer en tête du groupe. Mais le Sénégal n’a pas dit son dernier mot. Les Lions, qui accueilleront d’abord le Soudan avant de se rendre à Kinshasa, savent qu’un succès à l’extérieur pourrait complètement rebattre les cartes.

« J’espère que le Sénégal gagnera. Même si ce sera très difficile, parce que le Congo, c’est vrai, montre depuis un certain temps de très belles choses. Ils ont une équipe compétitive, donc ce sera un match très important pour les deux sélections. Mais surtout pour le Sénégal, car si on gagne, on passe devant le Congo. Malheureusement, si on fait un mauvais résultat, ça deviendra très compliqué. Ce sera donc un match capital, mais j’espère vraiment que le Sénégal va s’imposer« , a déclaré Souleymane, l’ancien joueur de Marseille.

Tout pourrait se jouer sur l’état d’esprit, selon l’ancien international. Au-delà du talent individuel ou des systèmes de jeu, c’est l’envie qui fera la différence. « Il n’y a pas vraiment d’ingrédient magique. Je pense que c’est celui qui en veut le plus qui fera la différence. À ce niveau de la compétition, c’est surtout le mental qui compte. Bien sûr, il y a des détails à régler en interne, mais sur le terrain, ce sera une question de détermination. Celui qui aura le plus envie de gagner prendra le dessus », ajoute-t-il.

