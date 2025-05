Dans les airs depuis l’hiver dernier, l’attaquant sénégalais, Yannick Gomis a prolongé son contrat avec le club chypriote, Aris Limassol. Il est désormais lié au club jusqu’en juin 2026.

C’est maintenant officiel ! Yannick Gomis poursuivra son aventure sous les couleurs de Aris Limassol pour une saison supplémentaire. Alors que son bail devait prendre fin le 30 juin prochain, l’ancien des Sang et Or a prolongé d’un an (30 juin 2026). L’annonce a été officialisé par le club ce jeudi dans la matinée.

Pourtant, lors du mercato d’hiver, l’attaquant de 33 ans avait des propositions, mais il avait privilégié la continuité dans son club avec qui il était déjà en discussions.

Extension of agreement for Gomis Aris Limassol announces the extension of agreement with Yannik Gomis for the season 2025-26! Full information: https://t.co/ofH1OOvv6W pic.twitter.com/kzyVPseJtz — Aris Limassol FC (@ArisLimassol) May 22, 2025

