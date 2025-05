L’attaquant sénégalais Ibrahima Niane a été suspendu pour une durée de deux ans par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Cette décision, prise lors d’une séance tenue le 31 mars 2025, fait suite à un contrôle positif à l’ecstasy et à la MDMA, une drogue de synthèse, selon L’Équipe.

Le joueur, qui n’a pas pu justifier la présence de ces substances devant les autorités compétentes, a été lourdement sanctionné. La suspension, effective à partir du 31 mars, lui interdit toute participation à des compétitions officielles ainsi que toute activité liée au football professionnel, y compris les entraînements, stages ou exhibitions. Le SCO d’Angers, informé de cette décision fin avril, s’est dit surpris, notamment en raison de la personnalité discrète et très pratiquante du joueur.

Déjà écarté du groupe angevin depuis le 26 avril à la suite d’un incident avec un coéquipier et d’une altercation avec l’entraîneur Alexandre Dujeux, Ibrahima Niane n’avait plus réintégré l’effectif lors des quatre dernières journées de Ligue 1. En fin de contrat en juin, il ne sera pas prolongé par le club et est depuis rentré au Sénégal.

Formé à Génération Foot, puis passé par le FC Metz où il a disputé 149 matchs pour 34 buts, Niane était arrivé à Angers en prêt en janvier 2023. Il aura porté le maillot angevin à 76 reprises, inscrivant six buts. Cette saison, il a pris part à 24 rencontres de Ligue 1, marquant trois fois et délivrant une passe décisive.

