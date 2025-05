En fin de contrat et actuellement au Sénégal pour raisons personnelles, Ibrahima Niane pourrait ne plus rejouer avec Angers SCO. Écarté récemment pour mauvais comportement et en difficulté sur le terrain, l’attaquant sénégalais voit son avenir au club s’assombrir.

Sanctionné pour mauvais comportement la semaine dernière, Ibrahima Niane traverse une période trouble à Angers SCO. Absent du groupe face à Lille, puis à nouveau écarté pour le déplacement à Nantes, l’attaquant sénégalais n’est plus réapparu à la Baumette ces derniers jours. Selon Ouest-France, le joueur se trouve actuellement au Sénégal pour « régler des affaires personnelles », avec l’accord du club. Cette situation soulève de nombreuses interrogations, d’autant plus que son contrat arrive à échéance en juin prochain. À ce jour, rien n’indique un retour de l’ancien Messin, et l’hypothèse qu’il ait déjà disputé son dernier match sous les couleurs angevines semble de plus en plus plausible.

Sur le plan sportif, la saison du joueur sénégalais est marquée par une profonde crise de confiance. L’attaquant n’a plus marqué depuis 15 matchs, une inefficacité criante qui a culminé lors du quart de finale de Coupe de France contre Reims. Une occasion manquée en fin de match et un tir au but raté ont contribué à l’élimination du SCO. Malgré cela, l’entraîneur Alexandre Dujeux lui avait renouvelé sa confiance : « Il traverse une période difficile, mais c’est un joueur généreux qui donne beaucoup pour l’équipe. C’est cruel, car il n’est pas récompensé. »

En novembre dernier, des discussions avaient été amorcées pour une éventuelle prolongation de contrat. Mais les récents événements, sur et en dehors du terrain, semblent avoir refroidi les ardeurs. À l’heure actuelle, le futur d’Ibrahima Niane à Angers paraît suspendu à un fil. Après deux saisons et demie et 76 matchs disputés (pour six buts), la page pourrait bien être en train de se tourner. Reste à savoir si le joueur retrouvera les terrains angevins avant le terme de son bail, ou si son aventure dans le Maine-et-Loire se conclura loin du stade Raymond-Kopa.

wiwsport.com