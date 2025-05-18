Everton a obtenu une belle victoire contre Southampton 2-0 lors de son tout dernier match dans son mythique Goodison Park. Un grand bonhomme dans cette émouvante journée : Iliman Ndiaye. L’attaquant sénégalais rentre dans l’histoire des Toffees avec un doublé et donc les tous derniers buts dans ce stade.

Pour ses adieux avec la Premier League et avec son équipe d’Everton, ce dimanche 18 mai pour la 37e et avant-dernière journée du Championnat, le Goodison Park avait droit à un adversaire parfaitement taillé pour faire la fête. Les Toffees, plutôt séduisants depuis l’arrivée de David Moyes en janvier dernier, accueillaient le dernier du Championnat, Southampton. Contrairement au match (défaite 1-0), Everton s’est imposé 2-0 en faisant la différence en première période.

#PL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : Iliman Ndiaye enflamme Goodison Park pour la der' d'Everton dans ce stade mythique 🇸🇳 pic.twitter.com/oX44QRB86N — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) May 18, 2025

Iliman Ndiaye, à jamais le dernier

Pour cette rencontre, David Moyes a choisi de composer avec un onze type. Remplaçant lors de la victoire à Fulham le week-end dernier (3-1), Iliman Ndiaye retrouvait alors une place de titulaire, tout comme l’inusable et indéboulonnable Idrissa Gana Gueye, installé au milieu de terrain. Et c’est l’attaquant sénégalais de 25 ans qui aura marqué les esprits. D’entrée, Ndiaye a ouvert le score d’une belle frappe croisée du gauche, concluant une magnifique action collective (5e).

Dominateur, sans pour autant écraser son adversaire, Everton a réussi à faire le break juste avant la mi-temps. C’est Iliman Ndiaye qui est encore passé par là. Idéalement servi dans la profondeur par Dwight McNeil, il élimine Aaron Ramsdale et pousse le ballon au fond des filets, du gauche. Les Toffees ont eu l’occasion de marquer un 3-0, et les Saints de réduire l’écart. Mais c’est bien ces deux buts d’Iliman Ndiaye qui resteront à jamais les tous derniers buts d’Everton au Goodison Park.

#PL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : C'est l'homme de cette journée d'adieu ! Ndiaye double la mise pour les Toffees 😍 pic.twitter.com/M2OyovO6nP — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) May 18, 2025

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