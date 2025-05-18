Après l’échec de son combat MMA ce samedi à l’hôtel Onomo d’Abidjan, Zarco a eu un incident avec son adversaire Kabiru Adériran.

Déclaré perdant face à son adversaire pour ne pas avoir été présent dans la cage, Zarco n’a vraisemblablement pas apprécié le dénouement de son baptême de feu dans les arts martiaux mixtes. Ainsi, s’en est suivi une altercation dans les vestiaires avec son adversaire nigérien. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on y voit clairement le lutteur de Grand Yoff tenter de poignarder Kabiru Adériran.

Choqué par un tel acte de violence, le combattant nigérien raconte la scène avec l’aide de Mamadou Camara Boucher Ketchup qui jouait le rôle de l’interprète.

“Ça s’est passé après le combat. J’étais entrain de parler du combat avec quelqu’un et quand j’ai prononcé le nom de Zarco, il m’a entendu et ma poignardé. C’est de la violence alors que la violence n’a pas sa place dans le sport (…) J’ai voulu le traîner en justice et la Police était sur place. Mais j’ai décidé de lui pardonner” a-t-il déclaré.

Wiwsport.com