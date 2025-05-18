En allant s’imposer à Vigo ce dimanche (1-2), le Rayo Vallecano est revenu à une longueur de la qualification pour la Ligue Europa. Avant la dernière journée, les partenaires de Pathé Ciss ont leur destin en main pour se qualifier pour l’Europe la saison prochaine.

Invaincu sur ses trois derniers matchs avant l’avant-dernière journée de LaLiga, le Rayo Vallecano a enchaîné un autre résultat très positif sur la pelouse du Celta Vigo (1-2). Menés d’entrée de jeu dans ce choc pour l’Europe, les partenaires de Pathé Ciss, titulaire en défense centrale, ont tout renversé avant la mi-temps.

⚡️ ¡¡¡FINAAAL EN BALAÍDOS!!! ¡Inmensa victoria con goles de @Isinhho y @Jorge_deFrutosS para alcanzar los 5⃣1⃣ puntos! ¡Todo se decidirá en Vallecas! ⚡️ Buen regreso a casa a los rayistas desplazados hasta Vigo 👏#CeltaRayo #VamosRayo pic.twitter.com/qHVvDBw67h — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) May 18, 2025

Isi Palazon et Jorge de Frutos ont répondu à l’ouverture du score sur penalty de Marcos Alonso. Avec cette victoire, le Rayo Vallecano, 8e, revient à un point de son adversaire du jour, classé à cette 7e place directement qualificative pour la C3. Mais le Rayo est talonné par Osasuna, 9e avec le même nombre de points.

Lors de la dernière journée, dimanche dernier, pendant que le Celta Vigo se rendra à Getafe, le Rayo Vallecano accueillera Mallorca, alors qu’Osasuna ira défier Alavés. Au pire des cas, les joueurs d’Iñigo Pérez voudront s’accrocher à cette huitième place qui leur permettrait de se qualifier pour la Ligue Conférence.

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