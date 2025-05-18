Elle n’a que 13 ans, mais elle vient d’écrire une page importante de l’histoire du sport sénégalais. Eden Kazoum, cavalière membre du groupe de performance JOJ 2026, a décroché ce week-end son certificat de capacité qualifié à l’occasion du World Jumping Challenge (WJC), organisé sous l’égide de la Fédération Équestre Internationale (FEI).

Ce certificat atteste que la jeune cavalière a atteint un niveau technique et de performance suffisant pour prétendre à une participation aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Elle devient ainsi la première cavalière sénégalaise à valider cette étape déterminante.

En décrochant cette qualification, Eden Kazoum qualifie également le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS). Pour qu’un pays soit représenté dans une discipline olympique, au moins un de ses athlètes doit remplir les critères de performance établis par la fédération internationale. Grâce à Eden, le Sénégal pourra officiellement présenter un cavalier en équitation lors des JOJ 2026.

C’est donc une double réussite : personnelle, car Eden franchit un cap essentiel dans sa jeune carrière, mais aussi nationale, car elle ouvre la voie à la participation du Sénégal dans une discipline encore peu représentée.

Une cavalière prometteuse…

Lors de la première journée du World Jumping Challenge, Eden Kazoum s’est distinguée en étant la seule cavalière du groupe de performance JOJ à atteindre la seconde manche. En selle sur Urssuline Blue, elle réalise un parcours maîtrisé avec 8 points de pénalité en 60’’70, ce qui lui vaut une belle troisième place.

Le lendemain, elle confirme son potentiel : deux parcours à 4 points de pénalité, avec un excellent temps de 56’’16, lui permettent de valider les critères de la FEI pour obtenir son certificat.

Un signal fort pour l’équitation sénégalaise

Eden Kazoum représente cette nouvelle génération de sportives qui promettent un avenir radieux pour le Sénégal. Son engagement et sa technicité à seulement 13 ans impressionnent. Elle incarne aussi les fruits d’un travail de fond mené par la Fédération sénégalaise des sports équestres, qui mise sur la formation, la détection et la préparation des jeunes talents en vue de Dakar 2026.

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