L’Afrique du Sud, au bout du suspense. Les Bafana Bafana ont remporté, dimanche, en Egypte, la CAN U20 2025 après un court succès contre le Maroc (1-0) en finale. L’Amajita est sacrée pour la première fois dans ce tournoi et succède au Sénégal.

Grâce à sa victoire au terme d’un match étouffant contre le Maroc (1-0) dimanche en Egypte, l’Afrique du Sud a remporté la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans, décrochant son premier succès dans la compétition et succédant au Sénégal. Le véritable héros de l’Amajita, le surnom de la sélection U20 sud-africaine, s’appelle Fletcher Hani Smythe Love.

La tâche s’annonçait pourtant ardue face à un Maroc qui pense(ait) pouvoir tout rafler au niveau du football africain sur son chemin cette année, et contre des Lionceaux de l’Atlas séduisants et solides. Mais Lowe, jeune gardien du club portugais d’Estoril Praia, a été excellent dans sa cage, alors qu’un but de Gomolemo Kekana à la 70e minute a crucifié les Marocains.

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