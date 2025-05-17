Boucher Ketchup a réussi son pari en s’imposant par Ko technique sur Zoss ce samedi soir à Abidjan.

Le combat tant attendu entre Zoss et Boucher Ketchup à tourné à l’avantage de Mamadou Camara dit “Boucher”. Ce dernier qui a été battu par Reug Reug lors de son premier combat, a ainsi obtenu sa première victoire dans la discipline des arts martiaux mixtes.

Dans son opposition contre Zoss qui s’est terminée au deuxième round, Boucher a été déclaré vainqueur après que son adversaire s’est fait mal à l’épaule. “L’américain” signe ainsi un succès par Ko technique dans ce combat d’exhibition.

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