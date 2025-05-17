Adama Correa dit “Ada Fass” a obtenu une nouvelle victoire en MMA ce samedi contre le Burkinabé Mano Israël.

Six mois après sa victoire contre Dominique Dago lors de son baptême de feu, Ada Fass a remporté un autre succès dans l’octogone. Le phénomène de Fass a obtenu une victoire par Ko technique sur Mano Israël en 1mn 17 secondes.

Démontrant une grande progression dans les aspects techniques de la discipline, Ada Fass veut au plus vite entrer à nouveau dans la cage et ce, avant même son combat contre Liss Ndiago en lutte avec frappe le 19 juillet.

“Je remercie tous les sénégalais mais aussi tous les ivoiriens du soutien. Je dédie cette victoire à mon fils. Maintenant je veux un autre combat au plus vite et je souhaite que ça soit un combat pour disputer la ceinture des poids lourds” a-t-il déclaré.

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