Ce samedi, le FC Metz s’est imposé face à Dunkerque et accède aux barrages pour la montée en Ligue 1.

Grâce à un but inscrit quelques minutes avant le coup de sifflet final, Metz l’a emporté au Stade Saint-Symphorien face à Dunkerque (1-0) pour obtenir son billet pour les barrages d’accession à la Ligue 1. Grâce à un but inscrit quelques minutes avant le coup de sifflet final, Metz l’a emporté au Stade Saint-Symphorien face à Dunkerque (1-0) pour obtenir son billet pour les barrages d’accession à la Ligue 1.

Comme l’an dernier, les Messins et leurs Sénégalais vont disputer les barrages, cette fois dans la peau du Petit Poucet de Ligue 2, après avoir laissé leur place en Ligue 1 à Saint-Étienne la saison passée. Ils ne connaîtront leur adversaire qu’après la dernière journée de Ligue 1, qui se jouera dans la soirée (19h00).

#FCMUSLD [ ℙ𝕣𝕠 ] QUALIFIÉS EN BARRAGES 🤩♥️ 🥰 Oooh cette fin de match ! Nos Grenats l'ont fait, ils se qualifient pour les barrages ! On se voit très très vite ! MERCI MESSINS 🥹 1️⃣ – 0️⃣ pic.twitter.com/NODZeslnBu — FC Metz ☨ (@FCMetz) May 17, 2025

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