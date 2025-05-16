Sorti dès la 25e minute de jeu lors du nul du Real Betis contre le Rayo Vallecano (2-2), jeudi en LaLiga, Youssouf Sabaly est victime d’une entorse de la clavicule gauche. Sa présence face à Chelsea en finale de Ligue Conférence, le 28 mai prochain, semble compromise.

Le Real Betis a grillé son dernier joker dans la course à la qualification en Ligue des Champions en concédant le nul sur la pelouse du Rayo Vallecano (2-2), ce jeudi lors de la 36e journée de LaLiga. Et le club andalou n’a pas seulement perdu deux points précieux. Car son latéral droit Youssouf Sabaly a été victime d’une blessure à l’épaule lors de cette rencontre, remplacé par Aitor Ruibal (25e).

Dans un communiqué médical publié ce vendredi, le Real Betis a donné des nouvelles du joueur de 32 ans, précisant la nature de la blessure. « Suite aux examens effectués par les services médicaux du Club, une lésion osseuse de la clavicule gauche a été écartée et une entorse de l‘articulation acromio-claviculaire gauche a été confirmée », peut-on ainsi lire sur le site officiel des Verdiblancos.

🚑 PARTE MÉDICO | Youssouf Sabaly sufre un esguince acromioclavicular en su hombro izquierdo 😔🆙 ¡Mucho ánimo! 💪 ➡ https://t.co/1SytHqKzMM pic.twitter.com/zr3eMY54qq — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) May 16, 2025

L’actuel sixième de LaLiga n’a pas souhaité donner plus de détails ni préciser la durée d’indisponibilité de l’ancien international sénégalais. Mais la présence de Sabaly face à Chelsea en finale de Ligue Conférence, le 28 mai prochain à Wroclaw, semble très incertaine. Plutôt épargné par les pépins physiques cette saison, l’ancien Bordelais a réussi à disputer 33 matchs, soit son meilleur total depuis la saison 2020-2021 (33 matchs avec Bordeaux).

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