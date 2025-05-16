Engagée dans le Tournoi UFOA/A féminin, l’Équipe Nationale a quitté le Sénégal direction la Mauritanie en bus. Un trajet accepté, non sans reproche.

Double tenante du titre, l’Équipe Nationale féminine de football du Sénégal dispute du 19 au 31 mai prochains le Tournoi UFOA/A à Nouakchott, en Mauritanie. Pour leur première sortie dans un groupe B qu’elles composent avec la Guinée, la Gambie et la Sierra Leone, les Lionnes affronteront le Syli National, mardi après-midi (16h00 GMT). Mais dans quel état d’esprit et condition physique seront-elles vraiment après un assez long voyage depuis la Petite Côte ?

En effet, selon nos informations, les joueuses de Mame Moussa Cissé ont quitté le Sénégal direction la Mauritanie ce vendredi… en bus. Un moyen de transport pour le moins irritant pour une sélection nationale qui prétend à de grandes choses. Pour être plus précis, les Sénégalaises ont pris leur départ depuis Toubab Dialaw, à 5h du matin. Elles ont fait environ 7h de trajet pour arriver à Rosso, où elles sont très longtemps bloquées après avoir traversé la frontière en bateau.

Certes, le bus n’a pas été inconfortable. Oui ! Mais ce qui est plutôt déploré , c’est « ce » moyen de transport réservé. Voyager en avion vers la Mauritanie en quittant juste le Sénégal peut paraître coûteux, voire trop luxueux. Partir en bus peut aussi réduire les dépenses. Mais le serait-il vraiment pour une sélection nationale, de surcroît en préparation pour une CAN ? Mais à qui la faute ? La FSF ou le ministère ? N’en doutez pas : chacun y verra la main de l’autre.

😥 Le long périple des Lionnes pour le Tournoi UFOA/A en Mauritanie 🇸🇳🇲🇷#wiwsport pic.twitter.com/H4yOIR4Opb — wiwsport (@wiwsport) May 17, 2025

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