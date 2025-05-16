Sadio Mané continue de marquer l’histoire, non seulement sur les terrains de football, mais aussi dans les classements financiers prestigieux. Selon le dernier classement Forbes des sportifs les mieux payés au monde, la star des Lions se hisse à la 48e place parmi 50 athlètes.

Avec un revenu annuel estimé à 54 millions de dollars, il devient le seul Africain à figurer dans cette liste exclusive regroupant des stars de tous sports confondus. Ce classement, qui met en lumière les revenus financiers des plus grands noms du sport mondial, consacre Mané comme une figure incontournable, tant pour ses exploits sportifs que pour sa réussite économique.

Des revenus annuels impressionnants

Le revenu de Sadio Mané se décompose en deux volets principaux : un salaire colossal de 50 millions de dollars, provenant principalement de son contrat avec le club saoudien Al-Nassr, et 4 millions de dollars supplémentaires issus de partenariats publicitaires et d’autres activités hors football. Ces chiffres témoignent de l’ascension fulgurante de l’ancien joueur de Liverpool, devenu une véritable icône mondiale, au sein de l’élite mondiale depuis son arrivée dans le Golfe.

Dans le classement des footballeurs les mieux payés, Sadio Mané occupe la 8e place. Il est devancé par des noms comme Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Vinicius. Cette performance est d’autant plus remarquable qu’elle reflète non seulement le poids de son talent, mais aussi son impact culturel et commercial à l’échelle mondiale.

Seul Africain dans le top 50 !

La présence de Sadio Mané dans ce classement Forbes est une belle représentation pour le continent africain. En tant qu’unique Africain à intégrer cette liste fermée, il incarne un modèle de réussite pour des millions de jeunes talents à travers l’Afrique. Son parcours, marqué par des débuts modestes dans le village de Bambali au Sénégal, jusqu’aux sommets du football mondial, est une véritable leçon de persévérance et de détermination.

Son inclusion dans le classement Forbes vient couronner une carrière déjà riche en trophées et en distinctions. Elle met également en lumière l’évolution du football africain, qui gagne en visibilité et en influence sur la scène mondiale.

💰 Sadio Mané, seul Africain dans le top 50 des sportifs les mieux payés au monde ! 🇸🇳🔥#ClassementForbes 📍 48e place mondiale

💵 Revenu annuel estimé : 54 M$ (~32 milliards FCFA)#wiwsport #Senegal #SadioMané #Forbes pic.twitter.com/ftILm01OYn — wiwsport (@wiwsport) May 17, 2025

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