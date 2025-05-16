Le RFC Seraing a officialisé jeudi soir la fin de sa collaboration avec Mbaye Leye. Arrivé dans la Cité du Fer en janvier 2024, le technicien sénégalais de 42 ans quitte son poste d’entraîneur principal d’un commun accord avec le club.

Durant son passage sur le banc des Métallos, Leye aura dirigé 44 rencontres officielles et a su, dans un contexte difficile, remplir l’objectif majeur de maintien en Challenger Pro League. Malgré une saison compliquée sur le plan sportif terminée à l’avant-dernière place avec 19 points en 28 journées, le club a assuré sa place en D2 belge.

Mais au-delà des résultats, l’apport de l’ancien attaquant du Standard, de Zulte Waregem ou encore de La Gantoise a dépassé le terrain. “Son engagement quotidien aura également joué un rôle important dans le développement et l’éclosion de jeunes talents issus de notre académie, qu’il a su intégrer avec intelligence et conviction au sein de notre équipe fanion”, a souligné le club dans son communiqué.

C’était la troisième expérience de Mbaye Leye en tant qu’entraîneur principal, après ses passages au Standard (2019-2021) puis à Zulte Waregem (2022-2023). À Seraing, il aura laissé l’image d’un entraîneur impliqué, rigoureux et proche de ses joueurs, notamment des jeunes qu’il n’a pas hésité à responsabiliser. “Le RFC Seraing tient à remercier Mbaye Leye pour son professionnalisme tout au long de cette collaboration, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière”, conclut le club. L’avenir dira où rebondira le technicien sénégalais, dont l’expérience en Belgique pourrait encore séduire de nombreux projets.

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