Un score qui ne fait les affaires de personne. Respectivement en course pour une qualification européenne et en Ligue des Champions, le Rayo Vallecano et le Real Betis se sont quittés bons amis (2-2), ce jeudi, pour la 36e journée de LaLiga. Si Pathé Ciss a signé son retour de blessure, Youssouf Sabaly s’est, lui, blessé à l’épaule lors de cette rencontre.

Alors qu’Osasuna (9e) a battu l’Atlético (2-0) Rayo Vallecano (8e) s’est mis sous pression dans la course à une qualification pour une Coupe d’Europe la saison prochaine. Malgré leur domination, les partenaires de Pathé Ciss, de retour de blessure et titulaire lors de cette rencontre, se sont cassées les dents face au Real Betis d’un Youssouf Sabaly remplacé dès la 25 minute de jeu pour une blessure à l’épaule (2-2). Un score qui n’arrange pas également les Andalous.

Buteur sur coup franc pour donner un break d’avance à son équipe juste avant la pause, Florian Lejeune a ensuite rapidement sombré, se faisant foudroyer par Cucho Hernández sur la réduction de l’écart avant d’offrir le penalty de l’égalisation à Isco. Il faudra maintenant un gros concours de circonstance au Real Betis pour aller chercher une cinquième place qualificative pour la C1, puisque Villarreal possède cinq longueurs d’avance à deux journées de la fin de LaLiga espagnole.

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