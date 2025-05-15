À une journée du terme de la saison, le Stade de Rennes commence déjà son remue-ménage. Le club de Habib Beye n’a plus de directeur sportif. Le club breton annonce jeudi qu’il se sépare de Frederic Massara, en poste depuis le mois de juillet 2024.

« D’un commun accord, le Stade Rennais F.C. et Frederic Massara, nommé le 10 juillet 2024 en qualité de Directeur sportif, ont pris la décision de mettre un terme à leur collaboration à l’issue de la dernière journée de Ligue 1 », a indiqué le Stade Rennais dans un communiqué.

Ce départ attendu de l’Italien s’explique en partie par le mercato décevant des Rouge et Noir. Malgré de gros efforts durant les deux fenêtres du marché des transferts, les renforts n’ont pas vraiment répondu aux attentes. Arrivés l’été dernier, Gronbaek, Meister, Jota, Faye, Ostigard, Gomez ou encore Hateboer ont échoué en Bretagne. Cet hiver, les arrivées de Seko Fofana, Kyogo Furuhashi voire de Brice Samba ont aussi déçu.

Celui qui a succédé à Florian Maurice n’a pas permis au Stade Rennais de franchir un palier cette saison. C’est à la 11e place que l’équipe d’Habib Beye défiera l’OM samedi pour le dernier match de la saison. Le remplaçant de Frederic Massara est déjà connu. Il s’agit de Loïc Desiré. L’arrivée de celui qui officiait à Strasbourg depuis 2014 doit être annoncé au plus tard début de semaine prochaine.

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