Génération Foot s’est imposée ce jeudi en demi-finale de Coupe du Sénégal contre l’équipe de Guelwaars 0-1 au stade Massène Sène.

Vainqueur de la Coupe du Sénégal en 2018, Génération Foot retrouve la finale de la compétition pour la troisième fois de son histoire. Les grenats ont pourtant dû puiser au plus profond d’eux pour se défaire d’une valeureuse équipe de Guelwaars qui aurai

La rencontre a été serrée jusqu’au bout et les deux équipes ont dû se départager en prolongations où Guelwaars va manquer sa chance en ratant un penalty. Quelques minutes plus tard ce sera à Génération Foot de bénéficier d’un qui sera transformé par Alassane Sy (0-1 96e). Les grenats prennent l’avantage et ne le lâcheront plus jusqu’à coup de sifflet final.

Génération Foot s’impose 0-1 et se qualifie en finale où elle affrontera Builders FC vainqueur surprise du Jaraaf de Dakar.

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