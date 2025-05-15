L’affiche de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations U20 est désormais connue. Ce dimanche, au Caire, le Maroc défiera l’Afrique du Sud. Les deux sélections, solides tout au long du tournoi, se sont qualifiées avec la manière jeudi en demi-finales.

Les Lionceaux de l’Atlas ont arraché leur ticket face au pays hôte, l’Égypte, grâce à un but de Jones El-Abdellaoui à la 77e minute. Une victoire précieuse au stade du 30 Juin pour les hommes de Mohamed Ouahbi qui joueront leur première finale après 1997.

En face, l’Afrique du Sud a écarté le Nigeria à Ismailia (1-0), grâce à une réalisation de Tylon Christopher Smith à l’heure de jeu. Solides défensivement et efficaces en attaque, les Sud-Africains n’ont toujours pas encaissé de but dans la phase à élimination directe.

Déjà sacrés champions d’Afrique en U17 cette année, les Marocains rêvent d’un doublé historique chez les jeunes, à l’image du Sénégal en 2023 qui avait raflé les titres U17 et U20 lors de la même année. En cas de victoire dimanche, les Lionceaux de l’Atlas pourraient rééditer cet exploit. À noter que les quatre demi-finalistes – Maroc, Afrique du Sud, Nigeria et Égypte – sont d’ores et déjà qualifiés pour la Coupe du Monde U20, prévue du 27 septembre au 19 octobre prochains au Chili.

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