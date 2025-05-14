Pour sa toute première participation au championnat régional de handball féminin de Diourbel, l’Académie Masesa (Mandelo Association Sport Éducation Santé Africa) a créé la surprise en s’adjugeant le titre de championne. Une entrée en scène remarquable pour cette jeune structure, fondée il y a à peine deux ans.

Opposées en finale aux équipes de Médinatoul et de Mbacké, les joueuses de l’Académie Masesa ont su faire preuve de maîtrise et de combativité pour s’imposer au terme d’une compétition relevée. Un véritable baptême du feu pour Awa Bop et ses coéquipières, qui ont su répondre présentes lors de ce rendez-vous crucial.

Le président de l’académie, Fallou Seck, s’est félicité de cette performance, soulignant le travail accompli par le coach Adiouma Faye. « Cette victoire est le fruit d’un engagement collectif et d’un encadrement de qualité », a-t-il déclaré, saluant la détermination de ses joueuses.

Grâce à ce sacre, l’Académie Masesa gagne son billet pour le tournoi de montée en D2 senior dames, prévu le 17 mai 2025 à Kaolack. Elle y représentera la région de Diourbel avec l’ambition de franchir un nouveau palier. « C’est une excellente opportunité pour l’équipe de continuer sa progression », a ajouté le président Seck, visiblement confiant pour la suite.

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