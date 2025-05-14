En cette fin de saison, quelques footballeurs sénégalais s’apprêtent à jouer des rencontres très importantes pour remporter un titre. Petit tour d’horizon.

Une ultime occasion de conclure de la plus belle des manières avant de retrouver la sélection, pour certains, puis de partir en vacances, pour la plupart. En cette dernière ligne droit du mois de mai 2025, certains footballeurs sénégalais, évoluant en Europe, sont attendus dans des finales nationales ou internationales. D’autres sont encore dans la course pour remporter leur Championnat national. Pour ce qui serait une belle récompense à l’issue de longue saison.

Ismaïla Sarr, un exploit en ligne de mire

Elément très essentiel du dispositif d’Oliver Glasner, Ismaïla Sarr réalise sans aucun doute sa meilleure saison au plus haut niveau. Alors que ses débuts dans la banlieue sud de Londres n’étaient pas des plus reluisants, l’ailier, 27 ans, a progressivement gagné la confiance de son entraîneur autrichien et fini par arracher une place d’indiscutable dans le onze de départ. Et l’ancien joueur de Watford a l’occasion de conclure sa grosse montée en puissance en apothéose. Ce samedi après-midi (15h30 GMT), à Wembley, il aura rendez-vous avec Crystal Palace en finale de la FA Cup, face à Manchester City.

Intraitables dans cette compétition cette saison, Izo et ses partenaires ont toutes les raisons de croire à une victoire face aux Citizens. Ce qui serait un véritable exploit pour Crystal Palace qui remporterait un premier titre majeur et qui se qualifierait pour la première fois en Coupe d’Europe, avec la Ligue Europa la saison prochaine. Auteur de 11 buts et 7 passes décisives cette saison, Sarr sera un atout essentiel pour Palace pour espérer dompter City. Le Sénégalais sait déjà ce que signifie gagner une Coupe nationale, lui qui a remporté l’édition 2019 de la Coupe de France avec le Stade Rennais… face au Paris Saint-Germain.

Pape Matar Sarr, pour sauver la saison

En termes de statistiques, Pape Matar Sarr vit tout simplement sa meilleure saison. Le milieu de terrain de 22 ans est l’auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 52 matchs. Pourtant, il est très difficile de remarquer cela, car son équipe de Tottenham réalise une campagne catastrophique, du moins sur la scène nationale où elle n’est qu’à une triste 17e place, donc premier non relégable. Heureusement, les Spurs se sont donnés les moyens de rester en vie en Ligue Europa. « PMS » et ses partenaires peuvent en effet sauver leur saison sur cette finale de C3, mercredi prochain à Bilbao, qui assurera un trophée, et une qualification directe en Ligue des Champions pour la saison 2025-2026. Mais il faudra le faire face à une équipe de Manchester United dans le même besoin.

Yehvann Diouf, mission impossible ?

Quatorzième de Ligue 1 à une journée de la fin, le Stade de Reims est beaucoup plus préoccupé à sauver sa peau dans l’élite française qu’à autre chose. Avant leur déplacement à Lille, samedi (19h00 GMT), les Rémois, grâce notamment à leur large avantage sur la différence de buts, savent qu’ils pourraient très difficilement être devancés par le premier directement relégable, Saint-Etienne, même en cas de défaite à la Decathlon Arena et une victoire des Stéphanois contre Toulouse. Mais il faudra penser à Nantes et au Havre pour éviter de jouer les indécis barrages de relégation/accession.

Une fois le maintien acquis, les partenaires de Yehvann Diouf vont se tourner vers la finale de la Coupe de France, prévue le 24 mai prochain au Stade de France, où il faudra réaliser un exploit monumental pour remporter le trophée. Car en face, il n’y aura d’autre adversaire que le Paris Saint-Germain. Difficile de savoir si les Parisiens auront déjà la tête sur la finale de Ligue des Champions (31 mai, contre l’Inter Milan). Mais nul doute que Diouf et sa compagnie se donneront les moyens pour contrarier la machine parisienne et, pourquoi pas, remporter la Coupe. Ce serait immense, d’autant que le Stade de Reims, auteur d’une saison très difficile en Championnat, se qualifierait en Ligue Europa.

Sabaly, Nobel Mendy – Jackson, un duel pour l’histoire

Sixième de LaLiga à trois journées de la fin, le Real Betis n’a pas dit son dernier mot pour une qualification à la prochaine Ligue des Champions. Mais C1 ou pas, la saison des joueurs de Manuel Pellegrini aura déjà été réussie, même si ce serait encore beaucoup plus belle si les Andalous remportaient, au soir du 28 mai prochain, cette finale de Ligue Conférence. En face, il y aura un gros morceau nommé Chelsea. Favoris ultimes de cette quatrième édition de la C4, les Blues tiennent leur rang et ne jurent que par le trophée, eux qui veulent d’abord assurer leur qualification pour la Ligue des Champions via le Championnat.

Pour y arriver, à Wroclaw, les hommes d’Enzo Maresca pourront compter sur Nicolas Jackson. L’attaquant sénégalais arrivera frais pour cette finale puisqu’il ne rejouera pas en Premier League cette saison. Il aura à cœur de se racheter de son expulsion contre Newcastle United le week-end dernier. Mais ses compatriotes du Real Betis, Youssouf Sabaly et Nobel Mendy, ne le laisseront pas faire si facilement. Ces trois joueurs s’apprêtent donc à vivre un duel intense pour s’offrir cette quatrième Ligue Conférence et devenir, au passage, le(s) premier(s) Sénégalais à inscrire leur nom dans le palmarès de la petite sœur de C3.

Ousseynou Niang, l’ultime effort

Arrivé de la Lettonie et du Riga FC l’été dernier, Ousseynou Niang, 22 ans, vit une première saison de rêve en Belgique. Si au début l’ancien pensionnaire de Diambars n’était pas vraiment programmé pour jouer les premiers rôles, il a eu le mérite de s’être rapidement imposé à l’Union Saint-Gilloise. Et le nouveau piston gauche n’est pas étranger de la campagne de l’USG avec ses 3 buts et 4 passes décisives en 39 matchs. Mais il reste une toute dernière marche à franchir : les deux dernières journées de Jupiler Pro League. Auteurs d’une fabuleuse montée depuis la seconde partie de saison, Niang et l’USG veulent conclure en triomphe, ce qui passe par battre Antwerp, samedi, puis La Gantoise, le 25 mai, pour éviter tout calcul face à la grosse menace Club Bruges.

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