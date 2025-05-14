Intraitable, Galatasaray s’est facilement imposé en finale contre Trabzonspor (3-0), ce mercredi. Un premier trophée avec les Sang et Or pour Ismail Jakobs, quelques avant sans doute le Championnat.

La Coupe de Turquie version 2024-2025 a donc livré son verdict final mercredi soir, et c’est sans surprise Galatasaray qui s’est imposé face à Trabzonspor (3-0). Dans cette finale disputée au Gaziantep Stadium, les hommes d’Okan Buruk n’ont pas fait dans les détails. D’entrée de jeu, Baris Alper Yilmaz a ouvert le score (1-0, 5e). Puis l’attaquant nigérian Victor Osimhen a fait le break en début de seconde période (2-0, 46e).

Jakobs et ses partenaires proche du doublé

Malgré leurs bonnes intentions, les joueurs de Trabzonspor n’ont pas réussi à remettre du suspense. Osimhen s’est même offert un doublé (3-0, 63e). Il s’agit de la 19e Coupe pour Galatasaray, le premier depuis 2019. Les partenaires de l’international sénégalais Ismail Jakobs, entré à la 78e, sont sur le point de remporter le Championnat, ce qui pourrait arriver dès ce week-end, en cas de victoire à domicile contre Kayserispor.

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