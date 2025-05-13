Le Tay Shinger a répondu à son adversaire Franc qui n’a cessé de l’attaquer depuis un certain temps. Eumeu Sène est ainsi sorti de son réserve pour servir une réplique salée au « Ndiago Or ».

La bataille verbale bat son plein entre Eumeu Séne et Franc. Ce dernier avait en premier déclenché les hostilités déclarant qu’il comptait ajouter le Pikinois à son tableau de chasse dans un combat expéditif. Le vainqueur de Balla Gaye 2 a ainsi répliqué sur Jambaar News indiquant que Franc aura la surprise de sa vie au soir du 3 août

« C’est un combat très important pour moi. Je dis toujours qu’avant de dire que je suis meilleur qu’un tel, il faut d’abord l’affronter dans l’enceinte. Je l’attends donc de pied ferme dans l’enceinte de l’arène nationale (…) Qu’on lui donne la faveur des pronostics, cela ne me dérange pas. Le jour j on saura qui est le meilleur ».

À quelques jours de son face à face avec Franc à Ziguinchor, Eumeu Sène est revenu brièvement sur « l’affaire champion d’Afrique » qui sans doute sera évoqué par son adversaire lors de ce traskhtalking.

« Cette polémique est derrière moi. Feu Ambroise Sarr ancien entraîneur de l’équipe nationale a déjà éclairé les sénégalais sur la question. J’ai dignement représenté mon pays en étant champion d’Afrique. Les témoins sont toujours là donc c’est du passé selon moi. Franc peut dire que je ne suis pas champion d’Afrique. Ce n’est pas important » a-t-il précisé.

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