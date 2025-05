Après un incroyable parcours aux Seychelles, l’Equipe Nationale de football de plage du Sénégal défie ce samedi (14h00 GMT) la Biélorussie en demi-finale de la Coupe du Monde. En cas de succès, elle décrocherait une toute première finale pour aller affronter le Portugal ou le Brésil.

Il reste deux matchs. Seulement deux matchs. Et deux victoires à aller chercher pour réussir un exploit monumental : décrocher enfin un titre de champion du monde pour sa dixième participation. Depuis le début de la compétition, cette Equipe Nationale de football de plage du Sénégal semble sûre de ses forces et convaincue qu’elle peut aller au bout. « Notre objectif est de gagner cette Coupe du Monde et pour la gagner, il faudra battre les grandes équipes », glissait le capitaine Al-Seyni Ndiaye après la victoire en quarts de finale contre l’Italie (4-3).

Avant de penser à la finale et la disputer samedi contre le Brésil ou le Portugal, les Lions doivent écarter, ce samedi (14h00 GMT) à Mahé, à Victoria (Seychelles), la Biélorussie. Comme le Sénégal, les Ailes Blanches sont présentes à ce stade de la compétition pour la deuxième fois de leur histoire, après avoir atteint les demies lors de la dernière édition. Un adversaire qui a tout gagné dans cette Coupe du Monde seychelloise et qui a réussi l’exploit d’écarter l’Iran. « Contre la Biélorussie, non, ce ne sera pas une revanche », précise le milieu de terrain Mamour Diagne.

« Donner le maximum pour gagner ce match »

En effet, les deux formations s’étaient affrontées lors de la dernière édition de la Coupe du Monde. Les Biélorusses l’avaient l’emporter 6-4, précipitant l’élimination des Lions dès la phase de groupes. « C’est une compétition où nous représentons notre pays et nous allons continuer à travailler. Nous savons que la demi-finale sera un match important, et nous voulons vraiment atteindre la finale. Il faudra de l’engagement et de la détermination. Nous donnerons le maximum pour gagner ce match. », jure le numéro 10 sénégalais, pensionnaire du club de Ngor Almadies.

Les Sénégalais abordent cette rencontre avec un maximum de confiance, même s’ils devront faire sans leur meilleur passeur décisif (4) Mandione Diagne, suspendu. Mais en défense, Al-Seyni Ndiaye et Ousseynou Faye, derrière notamment un excellent Mamadou Sylla, multiplient les arrêts exceptionnels et parviennent même à faire la différence puisqu’ils ont déjà marqué trois buts, à eux deux. Mamour Diagne, meilleur buteur sénégalais de la compétition (4 réalisations), est le maître du jeu sénégalais qui allie solidité et efficacité dans les deux zones de vérité.

Physiquement, les Lions tiennent le choc comme en atteste leur résistance lors du quart de finale contre l’Italie. Chaque joueur apporte sa pierre à l’édifice. Les neuf joueurs dans le groupe ont ainsi chacun au moins inscrit un but durant le Mondial. Ce qui sera un atout avant d’affronter une équipe biélorusse également sûre d’elle. Ce samedi, les Sénégalais auront 42 minutes (avec 6 minutes supplémentaires en cas de prolongation plus une éventuelle séance de tirs au but) pour entrer encore un peu plus dans l’histoire du Beach Soccer sénégalais et tout simplement mondial.

wiwsport.com