Avec 38 participants, l’épreuve de National 4 a livré les premiers résultats de cette 22e journée de concours de saut d’obstacles au cercle de l’Etrier.

Le cavalier Thierno Aguibou Welle du club ASFA s’est imposé avec brio dans l’épreuve Nationale 4 (95 cm), première de la journée au Cercle de l’Étrier. En selle sur Easy, il réalise un parcours sans faute en 62,83 secondes, signant ainsi le meilleur temps de cette manche barème A au chronomètre, sans barrage.

Ils étaient 38 couples engagés, et seuls les 8 premiers sont officiellement classés. À noter les belles performances également d’Elimane Sarr (63,25 s) et Anaïs Grange (64,08 s), respectivement 2e et 3e.

Cette première victoire lance parfaitement le ton d’un week-end riche en sport et en émotions.

