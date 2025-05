Quatre ans après leur médaille de bronze à Kigali, les Lions du Sénégal sont de retour à l’AfroBasket avec un objectif clair : reconquérir le sommet du basketball africain, 28 ans après leur dernier sacre.

Avec un effectif largement renouvelé et l’arrivée d’un nouveau sélectionneur, DeSagana Diop, la sélection sénégalaise entame un nouveau cycle, entre continuité et ambition. Et c’est dans un groupe équilibré qu’elle débutera son parcours, aux côtés du Mali, de l’Égypte et de l’Ouganda. Le tirage au sort de cette 31e édition s’est tenu ce vendredi soir à Luanda, en Angola.

Sur le papier, ce groupe semble à la portée des Lions, mais aucun relâchement ne sera permis. Le derby face au Mali promet toujours une forte intensité, même si la sélection malienne, 15e de la dernière édition, semble avoir perdu de sa superbe. Le Sénégal retrouvera également l’Ouganda, qu’il avait battu à Kigali, les Ougandais n’ayant pas dépassé le premier tour en 2021. Quant à l’Égypte, éliminée en quart de finale par cette même équipe ougandaise, elle reste un adversaire solide malgré son irrégularité récente.

Depuis 2021, les effectifs ont évolué, les dynamiques ont changé, mais ces nations restent toutes des acteurs majeurs ou en devenir du basket africain. Le Sénégal, lui, avance avec ambition, porté par un staff d’anciens internationaux et une génération qui a soif de titre.

Le Sénégal est attendu. Et il devra prouver, dès la phase de groupes, qu’il fait bien partie des grands favoris pour le trône continental. L’AfroBasket 2025 se tiendra du 12 au 24 août prochain en Angola.

