L’ancien entraîneur de la légende Yékini a donné son avis d’expert sur le combat revanche organisé par Albourakh Events entre Zarco (Grand Yoff) et Sa Thiès (École de lutte Double Less).

Le 22 juin les amateurs assisteront à une affiche alléchante entre Sa Thiès et Zarco. Ce combat revanche promet des étincelles entre deux lutteurs qui ont eu des parcours différents depuis leur première confrontation en 2011. D’abord Sa Thiès a très vite gravi les échelons avant de perdre des combats clés contre Boy Niang et Eumeu Sène. Au même moment, Zarco a poursuivi son bonhomme de chemin alternant le bon et le moins bon avant d’aligner six victoires consécutives pour devenir aujourd’hui un lutteur incontournable dans l’arène.

Aujourd’hui entraîneur de l’écurie Fass Ndakarou, Katy Diop qui se prononçait sur Albourakh TV, nous a livré les enjeux de ce duel ainsi que les forces et faiblesses des deux protagonistes.

“C’est un combat revanche et chacun des deux voudra faire un bon résultat. Ce sont deux lutteurs de la même catégorie et assez similaires même si Sa Thiès est plus explosif que Zarco. Sa Thiès a aussi l’avantage d’être plus jeune et quand on parle de jeunesse on parle nécessairement de force physique. Je vois un combat qui va se terminer à la lutte pure même s’il débutera par la bagarre” a-t-il confié.

Wiwsport.com