La RS Yoff, la Sonacos de Diourbel et l’Ajel sont les clubs vainqueurs ce jeudi lors des matchs aller de huitièmes de finale de Coupe de la Ligue.

Sur les huit rencontres qui se sont disputées ce jeudi, seules trois victoires ont été notées. À Ngalandou Diouf, Ajel s’est imposé 1-0 face à Essamay FC. En déplacement face au Casa Sports, les huiliers de Sonacos se sont également imposés sur le même score alors que la RS Yoff a frappé un grand coup en s’offrant l’US Gorée (2-1).

Les rencontres AS Douanes v Génération Foot, Diambars v Waalydan et Guédiawaye FC v Dakar Sacré Cœur se sont terminées sur un score nul et vierge. Tout se jouera donc lors de la manche retour dans une semaine.

