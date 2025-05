Le Sénégal n’a pas tardé à se montrer dangereux dans cette dernière rencontre de groupe face à la République Démocratique du Congo. Dès la 11e minute, les Lionceaux ont obtenu un penalty après une offensive bien menée.

Cheikh Tidiane Thiam s’est chargé de le tirer. Si son premier essai a été repoussé par le gardien congolais, le milieu sénégalais a parfaitement suivi et n’a pas manqué sa seconde tentative, envoyant le ballon au fond des filets. Un but important pour le Sénégal, dos au mur dans cette CAN U20 !

wiwsport.com